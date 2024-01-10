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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 كانون الثاني 2024

10
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الأخبار: رسالة واشنطن: الحرب بأشكال أخرى
بلينكن للعدو: أريحونا شمالاً ودمّروا جنوباً | إسرائيل تمهّد لعملية كبيرة في رفح: حماس قد تنقل الأسرى إلى خارج غزة

 

 

 


نداء الوطن: القتل الهادف وقصف الثُكَن يرفعان حماوة الميدان
مشروع المُمانعة لـ"التطبيع الأمني": شِبعا لـ"التكتيك" ورئيس "عَ القياس"

 

 

 

البناء: المقاومة تقصف بالمسيرات قيادة الاحتلال في صفد رداً على اغتيال الطويل / خسائر الاحتلال في غزة تتفاقم ودبابة تفجِّر خطأ شاحنة متفجرات و36 جندياً / واشنطن ترفض وقف إطلاق النار وتحذر من دعوى جنوب أفريقيا في لاهاي /

 

 

 


اللواء: لبنان يسأل الموفدين قبل وصول هوكشتاين: ماذا فعلتم لردع العدوان؟
باسيل يمضي بالتمايز عن حزب الله.. وزيادة الرواتب غير مدرجة على جدول مجلس الوزراء

 

 

 


النهار: هوكشتاين يسابق من بيروت "الإعصار" التصعيدي

 

 

 


الجمهورية: ضغط دولي لوقف التصعيد
هل إقترب تغيير سعر دولار المصارف؟

 

 


l'orient le jour: Quand Beyrouth est poussé par le Hezbollah... vers un accord avec Israël

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