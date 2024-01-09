رسالة من مجاهدي المقاومة الإسلامية للسيد نصر الله.. وهذا ما جاء فيها!

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وجّه مقاتلو "المقاومة الإسلاميّة" رسالة إلى أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله، وقد جاء فيها:

"جنودك رهن إشارتك ليُعذّب الله بأيديهم الأعداء ويشفِ صدور قوم مؤمنين.



يا سيّدنا يا وعد الله الصادق وبأسه الشاهد جنودك قد أعاروا الله جماجمهم.



سماحة العشق يا أبا المجاهدين والشهداء لك منا كل تحية وإكبار.



ابتدأتنا بالتحية والسلام وخصصتنا بالدعاء فكان لنا سندًا ومددًا في الميدان.



يا سيّدنا يا حبيبنا يا سيد العشق والنزال منك تعلمنا الشجاعة والإقدام.



وعدنا لكم ولأهلنا الأوفياء أن نبقى أمناء في حفظ وصية الشهداء".





https://x.com/HoseinMortada/status/1744819244334735737?s=20