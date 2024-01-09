باسيل زار بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك وقدّم له التهاني بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد

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استقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في مقر البطريركية في الأشرفية وذلك بحضور النائب البطريركي المونسينيور باتريك مراديان، الأب أرام ابراهاميان، الخوري كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.

خلال اللقاء، قدّم باسيل التهاني للبطريرك ميناسيان بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد، متمنّياً له أعياداً مجيدة ملؤها الخير والبركة، وسنة جديدة تحمل للعالم السلام والأمان والطمأنينة والاستقرار.

ثمّ تطرقا للأوضاع العامّة في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط والحضور المسيحي فيها.