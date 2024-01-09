living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من يسبق من: هوكستين… ام الحرب؟

9
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عنوانُ المرحلة: مساعي آموس هوكستين لتسوية حدودية اسرائيلية-لبنانية، تصرُّ بيروت على ان تشمل مزارع شبعا، فيما يُنسَب الى المبعوث الاميركي ان مهمتَه لا تشمل تلك المنطقة المحتلة، بوصفها مسألة لبنانية-سورية عالقة.
وفي انتظار وصول هوكستين الخميس الى بيروت، ونتائج لقائه في روما اليوم بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، التي نعرض لتفاصيلها في سياق النشرة، وبعد زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، زيارة لوزيرة الخارجية الالمانية، على وقع طرح متداول عن نشر قوات المانية على الحدود، نفاه امس رئيس حكومة تصريف الاعمال… كل ذلك فيما حطَّ وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في اسرائيل للمرة الخامسة منذ بدء الحرب، على وقع تهديدات اسرائيلية على مدار الساعة، بتوسيع الحرب نحو لبنان.
وفي غضون ذلك، تتجه الانظار محلياً نحو المواقف التي سيطلقها الثامنة والنصف من مساء الغد عبر الOTV رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وفي هذا السياق، دعا المجلس السياسي للتيار الى متابعة ما سيُناقش في خلال الحلقة التلفزيونية من افكار حول السياسة العامة للتيار وبرنامج عمل السنة الجديدة، فضلاً عن التوجّهات السياسية والاعلامية والتنظيمية للفترة المقبلة.
واكد المجلس الذي اجتمع اليوم برئاسة باسيل، انفتاح التيار على كل ما يسهّل إنتخاب الرئيس على قاعدة إحترام الشراكة والتوازن، معتبراً في الوقت نفسه ان الحلّ الثابت يقتضي البحث في تطوير النظام من ضمن وثيقة الوفاق الوطني والدستور المنبثق من إتفاق الطائف.
وفي السياق الاقليمي، رصد المجلس السياسي للتيار مؤشرات الى تصعيد خطير يهدّد بإنفجار حرب واسعة في المنطقة، داعياً الى بلورة موقف وطني لحماية لبنان من الإعتداءات ومن التورط في الحرب، معتبراً الا حلّ ولا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط إلّا بتنفيذ القرارات الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته وإستعادة لبنان لحقوقه وإيجاد حلّ يرفع عنه عبء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   