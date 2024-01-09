من يسبق من: هوكستين… ام الحرب؟

A + A -

عنوانُ المرحلة: مساعي آموس هوكستين لتسوية حدودية اسرائيلية-لبنانية، تصرُّ بيروت على ان تشمل مزارع شبعا، فيما يُنسَب الى المبعوث الاميركي ان مهمتَه لا تشمل تلك المنطقة المحتلة، بوصفها مسألة لبنانية-سورية عالقة.

وفي انتظار وصول هوكستين الخميس الى بيروت، ونتائج لقائه في روما اليوم بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، التي نعرض لتفاصيلها في سياق النشرة، وبعد زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، زيارة لوزيرة الخارجية الالمانية، على وقع طرح متداول عن نشر قوات المانية على الحدود، نفاه امس رئيس حكومة تصريف الاعمال… كل ذلك فيما حطَّ وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في اسرائيل للمرة الخامسة منذ بدء الحرب، على وقع تهديدات اسرائيلية على مدار الساعة، بتوسيع الحرب نحو لبنان.

وفي غضون ذلك، تتجه الانظار محلياً نحو المواقف التي سيطلقها الثامنة والنصف من مساء الغد عبر الOTV رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وفي هذا السياق، دعا المجلس السياسي للتيار الى متابعة ما سيُناقش في خلال الحلقة التلفزيونية من افكار حول السياسة العامة للتيار وبرنامج عمل السنة الجديدة، فضلاً عن التوجّهات السياسية والاعلامية والتنظيمية للفترة المقبلة.

واكد المجلس الذي اجتمع اليوم برئاسة باسيل، انفتاح التيار على كل ما يسهّل إنتخاب الرئيس على قاعدة إحترام الشراكة والتوازن، معتبراً في الوقت نفسه ان الحلّ الثابت يقتضي البحث في تطوير النظام من ضمن وثيقة الوفاق الوطني والدستور المنبثق من إتفاق الطائف.

وفي السياق الاقليمي، رصد المجلس السياسي للتيار مؤشرات الى تصعيد خطير يهدّد بإنفجار حرب واسعة في المنطقة، داعياً الى بلورة موقف وطني لحماية لبنان من الإعتداءات ومن التورط في الحرب، معتبراً الا حلّ ولا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط إلّا بتنفيذ القرارات الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته وإستعادة لبنان لحقوقه وإيجاد حلّ يرفع عنه عبء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.