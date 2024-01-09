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بيان لوزارة الأشغال بشأن المنخفض الجوي المرتقب

9
JANUARY
2024
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أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل، في بيان اليوم، أن "آليات جرف الثلوج المخصصة لكافة المراكز المنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية هي على أهبة الاستعداد والجهوزية لحلول موسم الثلوج الحالي، ولاسيما خلال المنخفض الجوي المرتقب وصوله الى لبنان في الساعات المقبلة".

اضاف البيان ان "الوزارة كانت قد عملت طيلة الفترة الماضية على تأمين المستلزمات الضرورية لكافة المراكز بما تيسر من اعتمادات توفرت لها، والتي سنسعى إلى زيادتها في موازنة العام ٢٠٢٤، وذلك لأجل تأمين السلامة المرورية ودعماً للسياحة الشتوية".

واشادت الوزارة مجدداً "بالجهود التي يبذلها الجنود المجهولون من رؤساء مراكز ومياومين وعاملين، والذين يقومون بجهود متواصلة ليلاً ونهاراً لإبقاء الطرقات الجبلية مفتوحة بين المناطق والبلدات".

وجددت "مناشدتها للمواطنين السالكين بآلياتهم على تلك الطرقات بضرورة التقيّد بإرشادات وتوجيهات القوى الامنية، وذلك حفاظاً على سلامتهم، ومنعاً لإعاقة عمل آليات المراكز والتي يفترض بها ان تواصل عملها بفتح الطرقات وجرف الثلوج عنها" .

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