محافظ بيروت: رفع جهوزية الفرق الفنية في بلدية بيروت وفوجي الإطفاء والحرس

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تم رفع حال الجهوزية للفرق الفنية المعنية في بلدية بيروت وفوجي الإطفاء والحرس لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية من جراء المنخفض الجوي الآتي إلى لبنان والمترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى حدود الـ60 كلم/س مع تساقط حبات البرد، وذلك وفقا لتوقعات دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ومن الممكن أن يشكل ذلك خطرا على السلامة العامة".

وأهاب محافظ بيروت بالمواطنين "ضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة، وعدم محاولة الاقتراب من الكورنيش البحري أو الشواطئ بسبب الرياح القوية التي ستؤدي حتما إلى ارتفاع موج البحر، حفاظا على سلامتهم".