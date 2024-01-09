الراعي استقبل أبي رميا في زيارة معايدة

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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عصر اليوم النائب سيمون أبي رميا في زيارة معايدة شكر في خلالها النائب أبي رميا غبطته على تقدمته التعزية بوفاة والدته، كما جرى البحث في الملف الأمني المتمثّل بالحرب القائمة في الجنوب اللبناني مع تأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة تحييد لبنان عن هذه الحرب. كما تم التطرق الى موضوع الملف الرئاسي وتجديد الدعوة لإبقاء أبواب المجلس مفتوحة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية من خلال عقد جلسات متتالية، كما تطرق أبي رميا مع غبطته الى موضوع الموازنة التي وكما وردت في مرسوم الحكومة لا تتناغم مع متطلبات المرحلة.