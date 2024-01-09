الإقتصاد والتجارة": مكننة 50% من المعاملات لتسهيل معاملات المواطنين ومكافحة الفساد

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في إطار مشروع التحوّل الرقمي الذي تنفّذه وزارة الإقتصاد والتجارة، عقدت اليوم اجتماعًا مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمّ السيد محمد صالح نائب الممثل المقيم للبرنامج و السيدة ليلى الخوري مديرة المشروع، وتسلّمت خلال الإجتماع 40 جهاز iPad، وتندرج هذه الخطوة التي عملت عليها وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار خطّة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل. وستتمكّن الوزارة في المرحلة الأولى من مكننة ما يقارب الـ50% من المعاملات على أن تكون المكننة شاملة في خلال العام 2024، لتكون وزارة الإقتصاد أوّل إدارة عامة تنفّذ موضوع الحوكمة والـE government.

ومن المقرّر أن يبدأ القيّمون على برنامج الأمم المتحدة تنفيذ دورات تدريبية للموظفين على استخدام الأجهزة اللوحية وتطبيقات الخدمات الإلكترونية الأسبوع المقبل، ما سيُمكّن وزارة الإقتصاد من تقديم 18 خدمة ممكننة بالكامل لأصحاب العمل قبل نهاية شهر آذار 2024، التزاما منها بالحوكمة الرشيدة وتسهيل معاملات المواطنين من حيث الوقت والتكاليف.