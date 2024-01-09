إسرائيل: “الحزب” يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حماس

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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر منصة X: “حزب الله هو الذي يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية – لصالح حماس. حزب الله يسعى إلى التصعيد على الرغم من التدمير غير المرغوب فيه الذي قد يحمله لشعب لبنان – بالإضافة إلى المعاناة غير الضرورية التي يسببها بالفعل لشعب جنوب لبنان – ومن أجل ماذا؟ من أجل حماس، حزب الله يخاطر بمستقبل المنطقة – من أجل حماس”.

وتابع: “رسالتنا واضحة، شعب إسرائيل، وشعب غزة، وشعب لبنان، وبالفعل كل المنطقة – يستحقون مستقبلًا من السلام والتقدم والازدهار – وليس الموت والدمار الذي يسعى اليهما كل من حماس وحزب الله وغيرها من الارهابيين والميليشيات الإرهابية”.