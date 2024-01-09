المقاومة استهدفت ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9-1-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وأُصيبت إصابة مباشرة.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9-1-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وأُصيبت إصابة مباشرة.