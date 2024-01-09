المقاومة استهدفت ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9-1-2024 ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، ‏وأُصيبت إصابة ‏مباشرة. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9-1-2024 ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، ‏وأُصيبت إصابة ‏مباشرة. ‏