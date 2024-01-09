وزير الدفاع التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عملياتحفظ السلام: لبنان يلتزم بقرارات الشرعية الدولية وعلى اسرائيل وقف عدوانها والإنسحاب من الأراضي المحتلة

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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم بعد ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الامم المتحدة جان بيير لاكروا في حضور رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق.

وزير الدفاع أكد أهمية الدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" مشدداً على ان لبنان يتمسك بهذه القوة ويعتبر ان دورها اساسي لعودة الهدوء والإستقرار بالتعاون القائم مع الجيش اللبناني والمستمر في المجالات كافة.

وأكد الوزير سليم التزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية خصوصا قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته مشدداً على وجوب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والإنسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة.

وزير الدفاع شدد على الدور الأساسي للمجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة والبحث عن حلول سياسية على قاعدة حل الدولتين.

لاكروا أشاد بالتنسيق الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني من أجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل، مشيرا الى جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد في الجنوب مؤكداً العمل على تأمين دعم إضافي للجيش.

جهاز إسكان العسكريين

وزير الدفاع عرض مع رئيس جهاز إسكان العسكريين العميد كارول تامر على رأس وفد، أوضاع الجهاز وما يعاني منه العسكريون على المستوى المادي وضرورة حصولهم على الحقوق المادية التي تساعدهم على مواجهة الأعباء الحياتية المتزايدة.