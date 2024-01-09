مبادرة من الريجي تجاه من لم يتمكن من العمل في أرضه

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أطلقت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في احتفال أقامته اليوم الثلاثاء منصة إلكترونية لمزارعي التبغ والتنباك، تتيح لهؤلاء التواصل المباشر مِن بُعد مع المهندسين والخبراء والفنيين المختصين لاستشارتهم والحصول منهم "على الإرشادات و الحلول والمقترحات"، على ما شرح رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي.

وحضر الاحتفال النائب الأستاذ أشرف بيضون، ومفوض الحكومة والمراقب المالي، وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة، ورؤساء نقابات مزارعي التبغ والتنباك واتحادات البلديات وبلديات قرى زراعة التبغ في الجنوب والشمال وعكار والبقاع، وممثلون للشركات التبغية العالمية، ورؤساء بيع.

ووصف سقلاوي إطلاق المنصة الالكترونية بأنه "تَقدُّم نوعيّ على صعيد مواكبة الحداثة والتطور التكنولوجيّ" الذي يشكّل "ركيزة اساسية في استراتيجية التطوّر الشاملة" التي اعتمدتها "الريجي".

وذكّر بأن "الريجي" كانت "من اوائل المؤسسات العامة في لبنان التي اعتمدت المكننة في مختلف اعمالها، ادارياً وصناعياً وتجارياً ومالياً وحتى زراعياً".

واشار إلى أنها "مكننت عملية شراء المحاصيل من الاستلام حتى تحويل مستحقات المزارعين مباشرة الى المصارف". كذلك "مكننت الارشيف"، وكان "آخر مبادراتها في هذا المجال تطبيق الطابع المرمّز على بعض منتجاتها، وهو تكنولوجيا تتضمن بيانات تتيح تعقّب منتجات التبغ غير المشروعة".

وقال: "لولا الدعم الدائم من معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل كما رعاية دولة الرئيس نبيه بري لما كان لهذه المؤسسة ان تستمر وتزدهر".

وأضاف: "يأتي اليوم إطلاق المنصة الالكترونية لمزارعي التبغ والتنباك، وهي حلقة وصل بين المزارع وبين الريجي ومهندسينا الزراعيين ومراسلينا من جهة، ومع أحدث التقنيات الزراعية من جهة أخرى".

وأوضحَ أن "الريجي" تضع هذه المنصة "في خدمة ما يزيد على 25 ألف مُزارع على الاراضي اللبنانية، استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي التي بدأتها، وتعزيزاً لالتزامها تبنّي التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل كافة والاعتماد عليها لتطوير الخدمات وتحسينها، وتحقيق رضى المتعاملين معها، إضافة الى تطبيق اهداف التنمية المستدامة لما تقدمه هذه المنصة من ارشادات زراعية وتعزيز لممارسات الزراعة الجيدة المستدامة".

‎وشرح أن "هذا التطبيق يحتوي على خدمات تُعزّز وعي المزارعين وتنمّي الثقافة الزراعية لديهم وابرزها خاصية الاستشارة مِن بُعد والتي تًمكّن المزارعين من التواصل المباشر مع الخبراء والفنيين المختصين والحصول على الإرشادات و الحلول والمقترحات التي تساعدهم على مواجهة تحديات العمل".

وتابع قائلاً: "لطالما سعينا في الريجي الى دعم أهلنا المزارعين انطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني، ونحن اليوم نؤكد على دعمنا لصمود أهلنا المزارعين في القرى الحدودية من خلال مبادرة استثنائية تتمثل في زرع العقارات العائدة للادارة بشتول التبغ وتقديمها للمزارعين الذين لن يتمكنوا من تشتيل أراضيهم لدواعٍ أمنية" .

وختمَ شاكراً "باسم كل مزارع سيستفيد من هذه المبادرة الرقمية الجديدة كل من ساهم في تحقيق هذه النقلة النوعية في العالم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في مديريتي التبغ الورق والزراعة وكذلك شركةintalio التي قدّمت المنصة".

أما مدير التبغ الورق المهندس عبد المولى المولى، فأشاد في كلمته بدور سقلاوي "في دفع هذا المشروع ومتابعته ليرى النور".

وأوضح أن المنصة تساهم في "تخفيض كلفة التواصل مع المزراعين"، وفي "توثيق الارشادات والتعليمات"، وتتيح للمزارعين توجيه "أسئلة مباشرة ارشادية إلى المهندسين الزراعيين المتخصصين، ومتابعة تعليمات الممارسات الزراعية السليمة".

وشدّد على دورها في تحقيق "استدامة انتاجية التبغ والتنباك ومتابعة الزراعة من المشتل الى التسليم".