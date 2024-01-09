بري: التصعيد الإسرائيلي اليومي الذي يطاول عمق المناطق السكنية والمدنيين انتهاك لكل قواعد الإشتباك

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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا بحضور قائد قوات اليونيفل اللواء آرلدو لاثارو والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وفي تصريح له، اكد لاكروا التزام الأمين العام والأمم المتحدة تجاه لبنان وإستمرارهما بذل الجهود مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد وصولاً الى وقف دائم لإطلاق النار . الموفد الأممي أثار تخوفه من إستمرار التصعيد القائم في المنطقة ولبنان.

بدوره اثنى بري على الجهود التي تبذلها قوات الطوارئ الدولية في هذه المرحلة وشهادتها على التصعيد الإسرائيلي اليومي الذي يطاول عمق المناطق السكنية والمدنيين وحتى سيارات الإسعاف والأعلاميين منتهكة ليس فقط القرار الاممي 1701 إنما كل قواعد الإشتباك.

وقدم بري للموفد الأممي دراسة أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية تتضمن مسحاً شاملاً للإعتداءات الاسرائيلية وأمكنتها والأضرار الناجمة عنها وعدد الشهداء في صفوف المدنيين والمساحات الزراعية والحرجية التي طالتها الحرائق جراء إستهدافها بالقنابل الفسفورية المحرمة دولياً.