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خطوة تحذيريّة لمستخدمي هيئة إدارة السير والآليات

9
JANUARY
2024
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أعلن مستخدمو هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في بيان، “التوقف عن العمل لهذا الاسبوع كخطوة تحذيرية اولية ضمن كافة مراكز العمل، على ان يصدر بيان لاحق على ضوء ما سيؤول إليه اجتماع مجلس إدارة الهيئة يوم الخميس الواقع في 11/12024”. وأشاروا في بيان إلى ان ذلك “نتيجة للاتصالات التي اجريت مع الجهات المعنية وبعد التنسيق مع الزملاء في الاقسام كافة، وتلكؤ الادارة والمعنيين في وزارة المالية في صرف رواتبنا وايجاد الآلية المناسبة، وتكرار هذا الامر عند بداية كل شهر بحجج غير منطقية، وبعد منعنا من الاستفادة من الانتاجية التي اقرتها الهيئة وعدم صرف الرواتب الباقية وبدلات النقل منذ شهر تشرين الاول 2023”

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