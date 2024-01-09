"يسكنها عاملون في القيادة"... الحزب ينشر معلومات عن قاعدة "دادو"

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نشرت الدائرة الإعلامية في "حزب الله" معلومات عن "قاعدة "دادو" التي استهدفتها المقاومة الاسلامية اليوم بعدد من المسيرات جاء فيها: "التعريف: مقر قيادة المنطقة الشمالية في سلاح البر الاسرائيلي والمسؤولة عن قيادة الفرقتين المعنيتين بالعمليات على الجبهة اللبنانية حالياً. الفرقة 91 مقابل المحور الشرقي، والفرقة 146 مقابل المحور الغربي للحدود الجنوبية اللبنانية".



وأضافت, "والتي تحوي عدداً كبيراً من منظومات القيادة والسيطرة المعنية بتنسيق العمليات على امتداد الجبهة مع لبنان".



وتابعت الدائرة الإعلامية في "حزب الله", "الموقع الجغرافي: تقع قاعدة دادو على عمق 12 كلم من الحدود اللبنانية، كما يقع حي بنا بيتر في مدينة صفد بجانب القاعدة والذي يسكنه العاملون في قيادة المنطقة الشمالية".