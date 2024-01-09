توقيف قاتل في حلبا!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن جريمة قتل المغدور (ط. ع.) داخل منزله في منطقة القبيات.

على اثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها لمعرفة هوية القاتل، حيث جرى الاشتباه بالمدعو:

- د. ش. (من مواليد عام1972، لبناني)

بتاريخ 03-01-2024 وبعد ساعتين من اكتشاف الجريمة، تم القبض على المشتبه به رغم محاولته الفرار.

بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر علاقته بالجريمة، وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورّطه، اعترف بأنه أقدم على قتل (ط. ع.) عند الساعة 17,00 من تاريخ 02-01-2024 مستخدمًا مطرقة وقارص حديدي، وعمل على التخلّص من الأدوات في بلدة بزبينا، وقام بحرق الثياب التي كان يرتديها خلال حصول الجريمة، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي وقدره /17،000/ دولار أميركي من خزنة موجودة داخل منزل المغدور. تم ضبط أدوات الجريمة بعد الدلالة على مكانها.

أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته".