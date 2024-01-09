بعد ليلة متوتّرة.. هكذا تبدو الأجواء في جنوب لبنان الآن!

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تتعرض منذ السابعة صباحا، أطراف بلدات: عيترون، عيتا الشعب، يارون ومارون الراس في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي معادٍ.

كذلك، أطلق الطيران الحربي المعادي صاروخين على بلدة كفركلا.

وفجرا، قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين.

وحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وبعمق وصل الى فوق مجرى نهر الليطاني، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في قضاءي صور وبنت جبيل.

وكان المدفعية الاسرائيلية الثقيلة قصفت قرابة الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشحين بقذائف المدفعية الثقيلة، كما سمعت أصوات تردد صداها في المنطقة ناتجة عن انفجار لصاروخ معادٍ من القبة الحديدية فوق بلدة الناقورة، أطلقت اثره قوات اليونيفيل صفارات الانذار .

كما طاول القصف المتقطع قرابة الثانية من بعد منتصف الليل جبل اللبونة في محيط بلدة الناقورة.