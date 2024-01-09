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المقاومة العراقية تقصف قاعدة الاحتلال الأميركي في «حقل العمر» بـ30 صاروخاً

9
JANUARY
2024
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الوطن السورية:ردت المقاومة العراقية أمس، على اعتداء الاحتلال الأميركي الذي استهدف شاحنة مدنية قرب معبر البوكمال الحدودي بريف دير الزور، بشن هجوم على قاعدته غير الشرعية في منطقة الرميلان بريف محافظة الحسكة بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بدقة، وذلك بعد تعرض قاعدته في «حقل العمر النفطي» بريف دير الزور لرشقات صاروخية.

 

وذكرت المقاومة في بيان نقلته وكالة «المعلومة» أن مقاتليها استهدفوا قاعدة «الرميلان» أو قاعدة «مطار خراب الجير» التابعة للاحتلال الأميركي بريف الحسكة الشمالي بوساطة طائرة مسيّرة، مؤكدة أن الطائرة «أصابت هدفها بشكل مباشر».


وكالة «سبوتنيك» الروسية من جهتها ذكرت أن انفجارات هزت قاعدة «الرميلان»، ناتجة عن تعرضها لهجوم بالطائرات المسيّرة الانتحارية استهدفها بشكل مباشر.


وأوضحت أن «أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر تلك الطائرات مع قذائف المضادات الجوية في القاعدة، سمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها، وهو الهجوم الـ16 الذي تتعرض له القاعدة خلال الأيام الـ60 الماضية».


وأكدت أن عدداً من الطائرات المسيّرة الانتحارية سقطت في ساحة القاعدة، ضمن مدرج مطار خراب الجير، وسط أنباء عن سقوط خسائر بشرية ومادية.
وفي وقت سابق أمس، أكدت الوكالة، أن سلسلة انفجارات عنيفة هزت قاعدة الاحتلال الأميركي في «حقل العمر النفطي» بريف دير الزور الشرقي، نتيجة رشقة صاروخية تعرضت لها.


وأضافت إن المضادات الجوية الأميركية المكلفة حماية القاعدة، حاولت جاهدة التصدي للهجوم الصاروخي، لكن دون جدوى.


ولفتت إلى أنه فور الاستهداف الصاروخي، شهدت أجواء المنطقة وشريط نهر الفرات تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي التابع للاحتلال الأميركي مع استنفار كبير لقواته داخل القاعدة وللمسلحين الموالين له في محيطه، في إشارة إلى ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد».

الوطن السورية
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