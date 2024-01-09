وزير سوري يعرب عن شكره للسعودية على الجهود الكبيرة...

A + A -

الوطن السورية: قدم وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد خلال لقائه أمس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «الطريق إلى النسك»، الشكر للمملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة التي تقدمها خدمة للإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.



وعلى هامش المؤتمر استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الوزير السيد، حسب ما ذكرت وكالة «واس» السعودية.



وقدم وزير الأوقاف خلال اللقاء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على جهودهما الكبيرة التي يقدمانها لخدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتوفيرهم كل أسباب الطمأنينة والراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار منذ وصولهم لهذه البلاد المباركة وحتى مغادرتهم.