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الأنباء الكويتية: تحولت بيروت إلى محطة ثابتة في الحراك الديبلوماسي، إذ لا يكاد يغادر موفد من مستوى سفير أو وزير حتى يصل آخر، وجميعهم يحملون ذات الرسالة وهي «الحرص على عدم توسعة الحرب في غزة إلى لبنان وطرح أفكار لإعادة الهدوء المستدام إلى الجبهة الجنوبية».

وعلمت «الأنباء» ان وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، ستزور لبنان اليوم الثلاثاء، ناقلة رسالة مزدوجة عربية وإسرائيلية حول الوضع المتدهور في الجنوب اللبناني، والسبل المتاحة لإعادة الهدوء إلى هذه الجبهة.

وأفادت المعلومات بأنه «من غير المستبعد ان تعيد الوزيرة الألمانية طرح فكرة تعزيز الوجود الألماني العسكري في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بحيث يتعزز الحضور البري كما هو قائم حاليا على المستوى البحري اذ تعتبر القوات البحرية الألمانية هي عصب قوات اليونيفيل البحرية».