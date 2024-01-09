عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024

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الأخبار: إسرائيل: تخبُّط «المرحلة الثالثة»

هوكشتين: مهمتي لا تشمل مزارع شبعا

جواد طويل فتى المقاومة وقائدها... وشهيدها



نداء الوطن: إسرائيل تغتال قائد "الرضوان" وتتوعّد بيروت بـ"copy-paste" لحرب غزة

ميقاتي يُلاقي الخطّة الأميركية: حلّ شاملٌ للسلاح والحدود

اللواء: الدبلوماسية الدولية تسابق التدهور الميداني: العودة إلى اتفاقية الهدنة

تعزية باسيل لقائد الجيش تُنهي القطيعة.. وحزب الله ينعى وسام الطويل مهندس استهداف القاعدة الجوية

البناء: رعب الشمال يلاحق الاحتلال ويطغى على زيارة بلينكن بعد اغتيال العاروري/ المقاومة تُخرِج قاعدة ميرون الاستراتيجية عن العمل والاحتلال يغتال «الطويل»/ من شمال غزة صواريخ إلى تل أبيب… والخسائر البشرية تنهك جيش الاحتلال



النهار: "حل ديبلوماسي" على وقع طبول الحرب؟

الجمهورية: جهود التبريد تسابق نوايا التصعيد

من الرضوان إلى ميرون... هذه خيارات حزب الله

l'orient le jour: Mikati révèle qu'une « solution diplomatique » est en gestation et annonce le retour de Hochstein