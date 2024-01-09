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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

ماذا في التحرك الأميركي الذي سيشمل لبنان و"إسرائيل" معاً؟ البداية من المعلومات التي رافقت وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل ابيب مساء أمس في زيارته الخامسة منذ اندلاع الحرب في غزة.

فقد أفادت بأنه انطلاقاً من بدء "اسرائيل" ما يشار إليه باسم «المرحلة الثالثة» من الحرب، سيسعى الوزير الأميركي كي تعلن الدولة العبرية بدأها رسمياً.

وهذا الاعلان من شأنه أن يمنح الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله «فرصة تهدئة الوضع، ما من شأنه أن يمهد الطريق لخطة المبعوث الرئاسي آموس هوكشتاين»، الذي سيزور بيروت هذا الأسبوع، كما صرّح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس لقناة «الحرّة» التلفزيونية.

وقال ميقاتي رداً على سؤال: «تلقينا عرضاً بالانسحاب الى شمال الليطاني، لكننا نشدد على الحل الشامل، ومن ضمنه حل الموضوع المرتبط بسلاح «حزب الله».