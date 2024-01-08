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واكب ورافق العديد من الشهداء القادة في المقاومة.. نبذة عن الشهيد وسام طويل

8
JANUARY
2024
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أصدرت "المقاومة الإسلامية" نبذة عن "الشهيد القائد وسام حسن طويل" (الحاج جواد)، جاء فيها:

- "الاسم: وسام حسن طويل (الحاج جواد)
- الوضع العائلي: متأهل وله أربعة أولاد.
- مواليد بلدة خربة سلم في جنوب لبنان بتاريخ ١٩٧٥/٩/٢٠.
- التحق بصفوف المقاومة الإسلاميّة في العام 1989.
- خضع للعديد من الدورات العسكرية وتدرّج في مراحل التدريب العسكري وصولًا لأعلى مستوياته.
- ساهم بشكل كبير وفعال في بناء وتطوير الجهاز التدريبي في المقاومة الإسلاميّة.
- شارك في العديد من عمليات المقاومة الإسلاميّة، خاصةً النوعية، قبل تحرير الجنوب في العام 2000.
- تسلّم مهمّة الاستطلاع في محور إقليم التفاح بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في نيسان 1996 ليتولى بعدها نيابة مسؤولية المحور ذاته.
- أصيب بجراح بليغة في رقبته أثناء مشاركته في عملية سجد النوعية في العام 1999.
- شارك في العمليات النوعية التي استهدفت مواقع العدوّ الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بعد تحرير الجنوب في العام 2000.
- شارك في عملية الأسر النوعية (الوعد الصادق) في العام 2006 وفي حرب تمّوز.
- واكب ورافق العديد من الشهداء القادة في المقاومة الإسلاميّة (الحاج رضوان، السيد ذو الفقار، الحاج أبو محمد الإقليم، الحاج أبو عيسى الإقليم، الحاج حاتم حمادة، الحاج علاء البوسنة، الحاج خالد بزي، الحاج محمد سرور، وغيرهم...)
- مع بدء الحرب الكونية على سوريا، كان في طليعة الملتحقين للتصدي للتنظيمات الإرهابية، وقاد العديد من العمليات النوعية التي استهدفت هذه التنظيمات والتي ساهمت في التحرير الثاني.
- بعد انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023، قاد العديد من العمليات النوعية التي استهدفت مواقع وانتشار جيش العدوّ الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.
- حائز على تنويه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عدة مرات.
- اغتاله العدوّ الإسرائيلي يوم الاثنين بتاريخ 08 - 01 - 2024 أثناء توجهه إلى قريته خربة سلم في جنوب لبنان".

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