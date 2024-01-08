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آلان عون بعد اجتماع نواب بعبدا عاليه والشوف بوزير البيئة: جرس الإنذار لتفادي الوقوع بسيناريو ال٢٠١٥ حيث اقفل مطمر الناعمة من دون بديل

8
JANUARY
2024
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اجتماع وزير البيئة مع نواب بعبدا عاليه والشوف لتفادي أزمة نفايات بعد إثارة ملف مطمر الكوستابرافا
آلان عون: جرس الإنذار لتفادي الوقوع بسيناريو ال٢٠١٥ حيث اقفل مطمر الناعمة من دون بديل


عقد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اليوم اجتماع عمل مع نواب اقضية عاليه والشوف وبعبدا لتفادي الوقوع في أزمة نفايات بعد اثارة مطمر الكوستابرافا نتيجة دق اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية جرس الانذار بإقفاله.
وقد حضر الاجتماع رئيس لجنة البيئة النائب غياث يزبك والنواب أكرم شهيب، علي عمار، آلان عون، فادي علامة، مارك ضو، نزيه متى، وإيهاب حمادة، مسؤول مكتب البلديات في "حركة أمل" بسام طليس، نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام، المستشارة البيئية في برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة البيئة، الخبيرة البيئية في البنك الدولي لميا منصور، وعدد من المستشارين والخبراء البيئيين.
وبعد الاجتماع الذي دام ساعة ونصف الساعة، أكد النائب آلان عون في كلمته "أن جرس الإنذار الذي صدر اليوم عن رئيس اتحاد بلديات الضاحية أيقظ الملف من الكوما التي كنا نكمل بها لتجنب الوقوع في سيناريو 2015 أي اقفال مطمر بحجم مطمر الناعمة من دون اي بديل، وما يهمنا اضافة إلى عدم اقفال الكوستابرافا على المستوى الآني هو ايجاد حل لليوم التالي بعد انتهاء سعة الكوستابرافا"، مقترحاً "ايجاد حل مستدام لعدم تكرار المشكلة بما فيه فكرة المحارق التي طُرحت في فترة لكنها اصطدمت بكثير من الشعارات الشعبوية، وهذه المشكلة لا تعني فقط جبل لبنان وبيروت بل كل المناطق".

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