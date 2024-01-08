رعد لاسرائيل: حضّرنا لكم ما لم تتوهّموه يوماً!

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رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن “إسرائيل تهوّل علينا بتوسِعة نطاق الحرب وبالتهديد بأنها ستشنّ حرباً واسعة وستلجأ إلى الخيار العسكري إذا لم تنفع السّبل السياسية في تحقيق أهدافها، وتأتي الوفود لتقنعنا بأنه يجب أن لا ندع فُرصة لتوسّع نطاق الحرب”.

وأضاف: “نحن لا نريد توسّع نطاق الحرب لكن نريد أن يتوقف العدوان، لا أحد يبحث معنا في أيّ أمرٍ يتّصل بساحتنا اللبنانية قبل أن يوقف العدو عدوانه”.

وسأل رعد: “إذا لم تستطيعوا أن تمونوا على الإسرائيلي بأن يوقف عدوانه على غزة لماذا تأتون إلينا؟ وبماذا تضمنون لنا ما نقوله لكم وما نُطالبه بكم؟”

وختم: “إذا أردتم حرباً واسعةً تعتدون فيها على بلادنا فسنذهب فيها إلى النهاية ونحن لا نخاف تهديدكم ولا قصفكم ولا عدوانيّتكم وحضّرنا لكم ما لم تتوهّموه في يومٍ من الأيام”.