"سنستمر بالحرب حتى نحقق النصر"... نتنياهو من كريات شمونة: اقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن "حزب الله أخطأ التقدير في 2006 وها هو يخطئ التقدير مجددا".



وأضاف نتنياهو، أثناء تفقده قوات بلده في كريات شمونة على الحدود مع لبنان: "نحن سنقوم بكل ما يلزم من أجل إعادة الأمن للحدود الشمالية وتمكين السكان من العودة، نحن طبعا نفضل أن يحصل هذا بالطرق الدبلوماسية ودون حرب واسعة، لكن لا شيء سيمنعنا من إعادة الأمن".

ووجه نتنياهو، الأحد، تهديدات لحزب الله، قائلا: "لقد تعلمت حماس في الأشهر الأخيرة. اقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث".

وأضاف نتنياهو: "سنستمر بالحرب حتى نحقق النصر الحاسم أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا أيضا. لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع الأهداف".

وقبل أيام، قال وزير الدفاع يوآف غالانت للمبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة آموس هوكشتاين أن هناك "نافذة زمنية قصيرة للتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية" مع حزب الله.