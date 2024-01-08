البستاني: انتخاب الرئيس استحقاق وطني لا ينتظر موفداً ينصح أو مبعوثاً يوجِّه أو صفقة تُرسم!

A + A -

كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "أكس":

الطبيعة تكره الفراغ، والفراغ نقيض الانسان. ما تُقبل عليه المنطقة من تطورات حيوية وتغيّرات حتمية جيوسياسية واستراتيجية، يتطلّب وعياً لبنانياً استثنائياً لمواكبة تلك التغيّرات، فيكون لبنان في صلب ما يُحضّر ليفرض ما يتلاءم مع مصلحته العليا وديمومته، لا على الهامش فيدفع الثمن كما في محطات سوداء غابرة. ولا يتحقّق ذلك والفراغ ينحرُ كل أمل بنهضة إصلاحية سياسية واقتصادية واجتماعية حداثية. انتخاب الرئيس الآن استحقاق وطني أوحد، لا ينتظر موفداً ينصح أو مبعوثاً يوجِّه أو صفقة تُرسم في زاوية ما من هذا العالم!