بوحبيب زار ميقاتي: أبلغنا الجميع إستعدادنا لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره ووجوب العودة الى خط الهدنة لعام 1949

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ظهر اليوم في السرايا.



وقال بو حبيب بعد اللقاء:"عرضنا الوضع في الجنوب والمساعي القائمة، حيث التقينا في نهاية الاسبوع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي وبحثنا الوضع في الجنوب كما سنلتقي وزيرة خارجية إلمانيا، وكما هو معروف فإن الولايات المتحدة أوكلت الى أموس هوكستاين متابعة الوضع، وفي حال كانت لديه أمور إيجابية سيزور لبنان في وقت لاحق، وقد أبلغنا الجميع اننا على إستعداد لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، أي أننا يجب العودة الى خط الهدنة لعام 1949 مما يعني انسحاب إسرائيل من الاراضي اللبنانية كافة وان توقف خروقها البرية والبحرية والجوية، واذا طبقت هذه الامور فان ليس لدى لبنان أي مشكلة، وهذا ما تبلغه الحكومة اللبنانية للجميع، ومن الممكن ان يزور لبنان عدد من وزراء خارجية بعض الدول وسنعلن عنهم في الوقت المناسب".



المر

واستقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الأسبق الياس المر والنائب ميشال المر.



وقال الياس المر:" إن الزيارة لدولة الرئيس ميقاتي بروتوكولية بعد عودته الى لبنان وتقديم استقالته من منصبه في مؤسسة الانتربول في جنيف".

المعهد العربي للتخطيط

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "المعهد العربي للتخطيط في الكويت" برئاسة الدكتور عبد الله فهد الشامي، الذي قال بعد اللقاء:"عرضنا القضايا العامة وخاصة السياسية منها وانعكاساتها على القطر العربي، ومعدلات النمو التي حققتها الحكومة اللبنانية خلال السنة الماضية، وان شاء الله بدأ لبنان يستعيد توازنه الاقتصادي. وهناك فرص جيدة تحدث عنها رئيس الحكومة وتوازنات جديدة في الاقتصاد اللبناني. فالتصحيح الاقتصادي بدأ وهذا مؤشر جيد لما كانت عليه الازمة في السنوات السابقة. واليوم نطمح الى إستقرار سياسي بشكل عام يؤدي الى استقرار اقتصادي، لان لبنان يستأهل كل خير، وان شاء الله فان الحكومة تقوم بواجباتها والتعافي يحتاج الى صبر ولبنان في مرحلة التعافي".



وعن المشاريع المستقبلية للمعهد، قال الشامي:"لدينا مشاريع مع "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية". ونحن في صدد اطلاق مبادرات لمساعدة المبادرين في لبنان لان الدور الأساسي للمعهد ان يكون هناك تنمية للقدرات في الدول العربية كافة".



وفد بقاعصفرين

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من بلدية ومخاتير منطقة بقاعصفرين ولجنة فاعليات الضنية في حضور الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. وتم البحث في شؤون المنطقة الانمائية لا سيما انشاء برك للمياه من أجل ري الاراضي الزراعية في منطقة بقاعصفرين.



ومن الزوار: رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر.