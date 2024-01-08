كنعان يتسلّم من وزارة المال لائحة بالسلفات والهبات

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان التالي:



تسلّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رسمياً من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل قبل ظهر اليوم، لائحة بسلفات الخزينة بين أعوام ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٣، ولائحة بالهبات بين أعوام ال٢٠١٨ الى ٢٠٢٣، وذلك بناء على الطلب الرسمي للجنة المال والموازنة خلال جلسات مناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٤.

وفي الأرقام، بدا لافتاً ان السلفات بلغت لعام ٢٠٢٣ وحده، ٣١،٨٩٢،٥٨٤،٩٣٥،٩١٣ الف مليار، أي ما يعادل ٧٢٪؜ من القدرة الانفاقية المتاحة قانوناً على أساس القاعدة الإثني عشرية. وهي مسألة ستخضع للمتابعة من قبل لجنة المال والموازنة، لما تشكّله هذه الأرقام من انفاق كبير للحكومة خارج الموازنة العامة والقوانين المرعية.