حدب ‏البستان ورويسات العلم.. بيانان للحزب!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وفي بيان آخر:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:40 من ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.