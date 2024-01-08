أمطار غزيرة وتدن في درجات الحرارة.. استعدوا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساء فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة خفيفة وموحلة في بدايتها تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد، ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر غد الثلاثاء، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليا جنوب غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا، ما يؤدي الى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وامطار غزيرة وعنيفة أحيانا اعتبارا من يوم الأربعاء، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على الجبال، ويستمر ماطرا حتى بداية الاسبوع المقبل مع تدن اضافي في درجات الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة، في زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها كما تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار وتنشط الرياح أحيانا، مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة ليلا ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساء فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة خفيفة وموحلة في بدايتها تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد، ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر .

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر مترافقة بعواصف رعدية، ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال60 كلم/س مع تساقط لحبات البرد والتحذير من تشكل السيول على الطرق وانجرافات التربة من بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار وتلامس ليلا ال 1500 متر مع انخفاض درجات الحرارة.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرق، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر .

-الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل ، متوسط على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%

-حال البحر: مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي:765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس:16,42