خاص - هذا ما حصل مع الميدل إيست.. التغيير حتمي!

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خاص tayyar.org -

شهدت إحدى رحلات طيران الميدل إيست الأسبوع الفائت حادثة مستغرَبة أضرّت بشابتين كانتا في طريقهما الى جامعتهما في ستراسبورغ عن طريق فرانكفورت، من بين عدد كبير من الركاب تعرّضوا للأمر نفسه.



تعكس الحادثة الأداء الذي يطبع العقلية التي تدير الشركة والذي بات حكما يحتاج إلى تغيير يعكس النمط الحديث في الإدارة وتغلب عليه المحاسبة.



في التفاصيل، فوجئت الشابتان، ومعهما مجموعة كبيرة من المسافرين، بأن حقائبهم لم تقلع في الطائرة إلى فرانكفورت. ولمّا استفسر الأهل عن السبب قيل لهم إن في الطائرة حمولة زائدة، وتاليا كان على الميدل إيست إبقاء حمل كونتينر من الحقائب ومحتوياتها في بيروت لتجنّب مشكلة حتمية.



وتسبّبت الحادثة بضرر للركاب، وخصوصا أولئك الذين تحتوي حقائبهم على أطعمة ومواد غذائية تحتاج إلى التبريد لتبقى صالحة. وقد تلف القسم الأكبر منها بفعل تأخّر الحقائب يومين قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية.