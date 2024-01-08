living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - هذا ما حصل مع الميدل إيست.. التغيير حتمي!

8
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

شهدت إحدى رحلات طيران الميدل إيست الأسبوع الفائت حادثة مستغرَبة أضرّت بشابتين كانتا في طريقهما الى جامعتهما في ستراسبورغ عن طريق فرانكفورت، من بين عدد كبير من الركاب تعرّضوا للأمر نفسه.

تعكس الحادثة الأداء الذي يطبع العقلية التي تدير الشركة والذي بات حكما يحتاج إلى تغيير يعكس النمط الحديث في الإدارة وتغلب عليه المحاسبة.

في التفاصيل، فوجئت الشابتان، ومعهما مجموعة كبيرة من المسافرين، بأن حقائبهم لم تقلع في الطائرة إلى فرانكفورت. ولمّا استفسر الأهل عن السبب قيل لهم إن في الطائرة حمولة زائدة، وتاليا كان على الميدل إيست إبقاء حمل كونتينر من الحقائب ومحتوياتها في بيروت لتجنّب مشكلة حتمية.

وتسبّبت الحادثة بضرر للركاب، وخصوصا أولئك الذين تحتوي حقائبهم على أطعمة ومواد غذائية تحتاج إلى التبريد لتبقى صالحة. وقد تلف القسم الأكبر منها بفعل تأخّر الحقائب يومين قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   