خاص - الخرق في المطار شكليّ أم لتسهيل عملية تهريب؟

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خاص tayyar.org -

تدقّق الجهات المعنية بحادثة القرصنة التي تعرّض لها مطار بيروت الدولي، في جملة سيناريوات مسبِّبة والغاية منها، من بينها احتمال أن يكون الخرق في النظام المعلوماتي ستارة لتعطيل نظام تفتيش الحقائب bhs بغية تمريرة ما، أو تسهيل عملية تهريب كبيرة.

وبانتظار جلاء التحقيقات، يُنتظر ما سيقوله قبل ظهر اليوم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مؤتمره الصحافي الذي يتناول ما جرى من خرق لشاشات العمل وتعطل نظام جرارات الحقائب، والاجراءات والتدابير الفورية التي اتخذت وتتم متابعتها لإعادة أنظمة العمل إلى وضعها الطبيعي في المطار.