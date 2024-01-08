تصعيدٌ ليلي من الجانب الإسرائيلي!

A + A -

يحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وبخاصة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

وكان الجيش الإسرائيلي صعّد خلال الليل الفائت من اعتداءاته، فأغار منتصف الليل على أطراف بلدة عيتا الشعب، ونفذ غارتين على أطراف موقع الراهب وعيتا الشعب، وغارة على الأودية المحيطة ببلدتي القوزح وبيت ليف في القطاع الاوسط.

كما نفّذ غارات وهمية فوق بلدة تبنين واخترق جدار الصوت على مستوى منخفض جداً، ما أدى الى تكسير زجاج عدد من من المنازل وواجهات المحال التجارية.

وبعد منتصف الليل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على الأودية المجاورة لبلدات رامية والقوزح ودبل.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة طيلة الليل الفائت فوق القرى والبلدات في القطاعين الغربي والاوسط وصولاً الى مشارف مدينة صور.