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المقاومة العراقية تستهدف قاعدة «قسرك» الأميركية بريف الحسكة وأخرى إسرائيلية في الجولان المحتل

8
JANUARY
2024
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الوطن السورية: بالتزامن مع مهاجمتها قاعدة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، أعلنت المقاومة العراقية أمس استهدافها بالطيران المسيّر قاعدة «قسرك» الأميركية غير الشرعية بريف الحسكة، وسط أنباء عن استهداف محيط منطقة تل بيدر التي تحوي قاعدة لقوات الاحتلال الأميركي أيضاً في الحسكة، بالتزامن مع مواصلة الأخيرة إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواعده في الحسكة ودير الزور.

 

وذكرت المقاومة في بيان نقلته قناة «الميادين»: إنها استهدفت قاعدة «قسرك» الأميركية غير الشرعية شرق بلدة تل تمر قرب «طريقm4» بريف الحسكة بالطيران المُسيّر.


وكشفت مصادر في تصريحات نقلتها القناة، أن المقاومة العراقية استهدفت بالطيران المسيّر أيضاً قاعدة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.


وكالة «سبوتنيك» الروسية من جهتها نقلت عن مصدر ميداني تأكيده، وقوع انفجارات بمحيط منطقة تل بيدر التي تحوي قاعدة للاحتلال الأميركي غرب مدينة الحسكة إثر استهدافها بطائرات مسيّرة.


وأضاف المصدر: إن أعمدة الدخان تصاعدت من موقع الاستهداف بينما حلقت مروحيات أميركية بأجواء المنطقة.


وفي السياق، ذكر المصدر أن قوات الاحتلال الأميركي اعتدت بالقصف على شاحنة مدنية قرب معبر البوكمال الحدودي بريف دير الزور شرقي بطائرة مسيرة.


وقال المصدر: إن «الاستهداف أسفر عن وقوع انفجارات قوية واشتعال النيران».


بدورها ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن الدفاعات الجوية في قاعدة «لايف ستون» التي تسمى قاعدة «استراحة الوزير» الأميركية غرب الحسكة والتي تبعد عن أكثر من 50 كم عن الحدود السورية التركية، لهجوم بوساطة طائرة مسيّرة، مرجحة أنها أطلقت من المقاومة العراقية.


وأضافت المصادر: إن الطائرة تم إسقاطها من دون أن تتمكن من استهداف القاعدة.

الوطن السورية
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