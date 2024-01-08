عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 كانون الثاني 2024

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النهار: "الاختراق" الإلكتروني للمطار بهدف اثارة الفتنة !

الأنباء الكويتية: بوريل التقى قائد الجيش وسمع ممن التقاهم جواباً جامعاً: الحل يبدأ بوقف إسرائيل عدوانها وانسحابها الكامل من لبنان

أوروبا تسعى لسبر أغوار الحلول الممكنة لانتشال لبنان من المستنقع



الشرق الأوسط السعودية: بلينكن وبوريل يسعيان لاحتواء توسع الحرب

الصراع في شهره الرابع... وإسرائيل تقسّم قطاع غزة إلى نصفين



الوطن السورية: الشهداء إلى أكثر من 22830.. و«أونروا»: ما يحدث في القطاع أخطر من نكبة عام 1948 … حرب غزة تدخل شهرها الرابع.. العدو يراوح.. المقاومة على ثباتها.. والعالم على عجزه