النهار: بروز هشاشة الواقع الأمني والخدماتي الذي يرزح تحته اللبنانيون

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:



محاولة العبث والتلاعب والتشويش على انتظام حركة المطار التي شغلت الكثيرين مساء امس أظهرت هشاشة الواقع الأمني والخدماتي الذي يرزح تحته اللبنانيون حتى في المرفق الأم الأساسي الذي يشكل واجهة لبنان الوحيدة على العالم . اذ لم تنجح هذه المحاولة الا بإختراق الواقع الخدماتي في المطار.

فما سمي ب"الهجوم السيبراني" في المطار كان عبارة عن تعرض الشاشات الإلكترونية التي تعرض مواعيد المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الى قرصنة إلكترونية ظهرت معها على الشاشات رسائل إلى "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله، باسم "الرب والشعب"، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.

وتزامن هذا الامر مع تعطل نظام تفتيش الحقائب bhs، وعملت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار إلى العمل على تطبيق الخطة البديلة وابقاء الحركة طبيعية في المطار مع كل الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار.

وبعد وصول رسائل على هواتف بعض المواطنين مفادها أنّ شركة طيران الشرق الأوسط تطلب من المسافرين التقيّد بإرشادات الأجهزة الأمنيّة، أوضحت مصادر الشركة انها لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص بعد تعطيل شاشات العرض في المطار، علمًا أنّ الشركة تُخطر ركابها عبر الإيميل أو sms بحال حدوث أي طارئ ولكنها لم تُرسل رسالة بهذا الخصوص الآن.



وأكدت مصادر الشركة أن الرحلات مستمرة بالعمل بالرغم من عطل تقني طرأ على نظام الحقائب وتتم معالجته. واعلن رئيس المطار فادي الحسن مساء إعادة تشغيل الشاشات بعد القرصنة وقال "نعمل على إعادة تشغيل خطّ الحقائب ونجتمع الآن مع وزير الأشغال وأمنيّين لمعرفة أسباب ما حصل".