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هيئة إدارة السير أعلنت عن استقبال المواطنين لإنجاز المعاملات المعلن عنها سابقا

7
JANUARY
2024
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اعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات - عن استقبال المواطنين خلال الأسبوع القادم 9-10-11 / 1 / 2024 لإنجاز الخدمات التي أعلنت عنها سابقاً، على الشّكل التالي:

*أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

- يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع في 9 و10 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، على ان يصار الى *فتح منصة المواعيد يوم الأثنين 8/1/2024 السّاعة الرابعة بعد الظهر لهذه الغاية.

كما وتذكر المصلحة على ضرورة التّقيد بوقت الموعد المحدد المرفق بال QR code وذلك حفاظاً على حسن سير العمل.

- يوم الخميس الواقع في 11 /1/ 2024 للمواطنين الذين تعذّر عليهم حجز موعد شرط أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً ولا يقبل حضور وكلاء عنهم.

ب- اما في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الآلية التّالية:

- أيّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3 .

- أيّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6.

- أيام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9


كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الإطلاع على الخدمات المتوفرة على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى *المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info  


علماً انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.

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