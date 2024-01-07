مصادر رفيعة في عين التينة للOTV: هوكستين زار تل أبيب من دون ان يزور بيروت لأنو "هونيك شغلو" فلبنان مطالبه واضحة

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أفادت مصادر رفيعة في عين التينة للOTV ان هوكستين زار تل أبيب من دون ان يزور بيروت لأنو "هونيك شغلو" فلبنان مطالبه واضحة، كاشفة ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب سيلتقي هوكستين في روما في الساعات المقبلة وستتضح الأمور أكثر في الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت المصادر عن مبادرة رئاسية جديدة للرئيس بري، هي ان ينتخب باسيل فرنجية رئيساً وهو أفضل له من الباقين مشددة على ان لا شيء سلبيا بين بري وباسيل على الصعيد الشخصي بل على العكس، إنما هناك اختلاف بوجهات النظر السياسية.

ورداً على سؤال عما اذا كان من الممكن أن ينسحب الاجماع الذي حصل حول التمديد على رئاسة الجمهورية، اعتبرت المصادر ان عن أي إجماع تتكلمون والنواب الذين بقيوا في القاعة لدى التصويت على التمديد لم يتجاوز ال69؟

وأضافت المصادر ان كلام بري بأن انتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية بحاجة لتعديل دستوري، مؤكدة ان مش شايفين حدا غير سليمان فرنجية. مرشح