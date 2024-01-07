نعيم قاسم: لا مجال لإيقاف الحرب الدفاعية

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أكّد نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ "جبهة لبنان ردة فعل، ولا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية لأنّ الحرب الموجودة الآن هي نتيجة الحرب على غزة".

كلام الشيخ قاسم جاء خلال رعايته الاحتفال السنوي الذي أقامته الهيئات النسائية في منطقة البقاع، لتكريم الحجاب الكامل للعام 2024، في حسينية السيدة خولة.

وتطرق قاسم إلى الوضع السياسي، فقال: "فلتتوقف الحرب على غزة لتتوقف الحرب في جنوب لبنان، وأيّ نقاش لا وقت له أثناء المعركة وأثناء الحرب".

وقال: "جاءنا موفدون كثيرون يدعون للاستقرار"، مؤكدًا أنّ "حزب الله يدعو للإستقرار الذي يتم من الأصل عندما تتوقف "إسرائيل" عن عدوانها على غزة عندها سيحصل هذا الإستقرار".