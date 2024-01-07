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وزير الدولة القطري محمد الخليفي: منسجمون مع "الخماسية" ولا نزكّي إسماً للرئاسة

7
JANUARY
2024
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صرّح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، "أن هناك انسجاماً جيداً في الأهداف والأفكار العامة" بين قطر وبقية أعضاء اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، "أما في ما يتعلق باسماء المرشحين (لرئاسة الجمهورية) أود أن أوضح أن دولة قطر لا تفضّل أن تزكّي إسماً معيناً..". 

وطالب، في مقابلة مع"المدن"، أجراها رئيس التحرير ساطع نورالدين، بصدور قرار ملزم ومستعجل من مجلس الأمن الدولي بوقف النار فوراً وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن قطر هي من أوائل الدول التي طالبت بتحقيق دولي رسمي عاجل في جرائم إسرائيل بقتل الفلسطينيين واستهداف المستشفيات والمدارس.

وكشف الدكتور الخليفي، أن الوساطة القطرية التي أنجزت الشهر الماضي أول اتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وفنزويلا، لم تنتهِ بعد، وهي ما زالت مستمرة وتشمل في المرحلة المقبلة، اتخاذ خطوات مهمة نحو تنفيذ خريطة طريق انتخابية في فنزويلا هذا العام.    

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