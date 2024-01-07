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لبنان أمام فرصة ذهبية... فهل يستغلّها؟

7
JANUARY
2024
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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شربل مارون أن زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "تأتي ضمن الجولات التي يقوم بها الموفدون الأوروبيون من أجل المطالبة بتطبيق القرار 1701"، مؤكداً بأن "لبنان لم يتهرب من مسؤولياته تجاه القرار ولم يكن في اي وقت ضد تطبيقه بالكامل، لكن العدو الاسرائيلي هو الذي يقوم بكل الخروقات ليس اليوم فقط بل منذ إقراره سنة 2006"، وأضاف: "من الواضح ان هذه الاتصالات تهدف الى عدم توسيع رقعة الحرب، ونحن طبعاً ضد هذه الحرب، ومن المطالبين بعدم تدحرجها نحو الأسوأ. لكن بنفس الوقت على العدو الاسرائيلي أن يفهم ان استعادة الهيبة لجيشه لن تكون على حساب لبنان".

وفي تعليقه على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير حول فرصة الحل، قال مارون، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، إن "لبنان أمام فرصة ذهبية لتحرير كامل أرضه عندما يطرح تنفيذ القرار 1701 لتسوية وضع الأراضي المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي وترسيم الحدود اللبنانية وأن يتوضح كل شيء مرة واحدة، وألا تنتهي الأمور وكأن شيئاً لم يكن".

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