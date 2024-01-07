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الوطن السورية: واصلت المقاومة العراقية استهدافها قوات الاحتلال الأميركي في سورية، إذ أعلنت أمس استهداف قاعدتي «التنف» جنوب سورية عند مثلث الحدود العراقية- السورية- الأردنية، و«الشدادي» بريف الحسكة الجنوبي بالطائرات المسيرة، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات «التحالف الدولي» من العراق.

ونقلت وكالة «سانا» عن المقاومة العراقية قولها في بيان أمس: «استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق بالطائرات المسيرة قاعدتين للاحتلال الأميركي هما قاعدة التنف وقاعدة الشدادي بالعمق السوري»، مؤكدة استمرارها في دك «معاقل العدو».