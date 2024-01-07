الوطن السورية: لبنان يؤكد وجوب حلّ ملف النازحين السوريين عبر دعمهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة

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الوطن السورية: أبلغ رئيسا مجلس النواب نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، موقفاً لبنانياً موحداً يتمثل في التزام لبنان بالشرعية الدولية وتمسكه بتطبيق القرار الدولي 1701، على حين حثّ بوريل على ضرورة تجنّب جرّ لبنان إلى نزاع إقليمي.

وفي ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، نقل موقع «النشرة» اللبناني عن ميقاتي قوله خلال لقائه بوريل: «إنّنا طلّاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلّع إلى تحقيق الاستقرار، ونقوم بالاتصالات اللّازمة في هذا الصّدد، لأن أي تفجير واسع النّطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل».



وركّز ميقاتي على التزام لبنان تطبيق القرار الدّولي الرّقم 1701، مشيراً إلى أن التّطبيق الكامل لهذا القرار، يستوجب أوّلاً وقف الانتهاكات الإسرائيليّة للسّيادة اللّبنانيّة، والانسحاب من الأراضي اللّبنانيّة الّتي لا تزال تحتلّها إسرائيل، ودعا إلى العمل لإرساء حلّ شامل للقضية الفلسطينية، عبر إعطاء الفلسطينيّين حقوقهم العادلة.



وبدأ بوريل، أمس، جولة على المسؤولين اللبنانيين خلال زيارة إلى بيروت التي وصل إليها، الجمعة حيث التقى بري وميقاتي، واستكملها بلقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، واستبقها بتغريدة في منصة «إكس» بعد وصوله إلى لبنان، أكد فيها أن الأولوية هي تجنب التصعيد الإقليمي وتهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة.



وقال بوريل في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، إنه «يمكن تجنّب الحرب، ويجب أن نتجنّبها، ويمكن للدبلوماسية أن تسود من أجل العثور على حلّ»، وأضاف: «لا أحد سيحقق انتصاراً في حال وقوع صراع إقليمي»، مشدداً على أن «الحرب هي الخيار الأسوأ»، وأكد ضرورة فتح القنوات الدبلوماسية.



من جانبه قال وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب إنّهما بحثا ضرورة إيجاد حلول مستدامة تضمن عودة سريعة للنازحين السوريين إلى بلدهم»، لافتاً إلى أن «الضّغط الّذي يعانيه لبنان نتيجة أزمة النزوح، تجاوز كلّ الحدود الّتي يمكن تصوّرها، وهذه الأزمة إن لم تجد طريقها إلى الحل فستشكّل خطراً على كيان لبنان ووجوده».