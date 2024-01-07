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بعد 92 يوما من القتال على أرض غزة... هذا ما إانصرف غليه أهل الحكم في لبنان

7
JANUARY
2024
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الأنباء الكويتية: بعد 92 يوما من القتال على أرض غزة وامتداده خلف الحدود الجنوبية اللبنانية انصرف أهل الحكم إلى مراجعة التحرك الديبلوماسي الغربي باتجاه لبنان، والزيارة الرابعة، منذ اندلاع المواجهات بغزة في 7 أكتوبر 2023، لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط.

وكتب اللواء عباس إبراهيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «تعليقا على زيارة وزير خارجية أميركا إلى المنطقة، والتي من بين أهدافها منع التصعيد في لبنان، بحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، وإعلان عزمه زيارة العديد من الدول باستثناء لبنان: أهلا وسهلا بك في المنطقة إن كان الهدف من الزيارة هو السياحة فقط. أما إذا كان المطلوب هو منع التصعيد فمحطتك الأولى هي بيروت، كما فعل وزير الخارجية الأسبق وارن كريستوفر عام 1996، إنه الوقت لتكون على جانبي الجبهة».

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