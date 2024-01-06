نداء من الإعلام الحربي في المقاومة إلى الأهالي في المناطق المستهدفة.. وهذا ما جاء فيه

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بيان صادر عن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية:

يعمدُ العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الجويّة على مناطقنا إلى تكرار الغارة على نفس الأماكن المُستهدفة في فتراتٍ زمنيةٍ متقاربةٍ تكادُ لا تتعدى الدقائق المعدودة بهدفِ تأكيد القتل وسفك الدماء.

عليه، نهيبُ بِكُم أهلَنا الأعزاء، ومن بابِ الحرص على سلامتكم، أن تبتعدوا عن الأماكن التي يتّمُ إستهدافها وعدم الإقتراب منها أو التجمّع في محيطها، وترك الجهود الإغاثية للجهات المعنية المولجة بهذه المهمة.

غيرتكم وشهامتكم مورد اعتزاز، لكن أرواحكم أغلى من كل شيء وحفظها مسؤوليتنا جميعاً.