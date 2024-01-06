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تيمور جنبلاط أبدى تضامنه الكامل مع أبناء الجنوب

6
JANUARY
2024
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أمل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن يكون العام الجديد خيرًا على اللبنانيين ويشهد انفراجات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية، والمساحة المناسبة لاجتراح الحلول، للخروج من الأزمات المستعصية، وإيجاد سبل التفاهم المشتركة إزاء القضايا العالقة، وعلى رأس أولوياتها رئاسة الجمهورية وإتمام عقد المؤسسات، وفي مقدمتها المجلس العسكري، للحفاظ على دور الجيش وهيبته.

وأبدى النائب جنبلاط في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، تضامنه الكامل مع أبناء الجنوب، حيال المخاوف المتعاظمة، جرّاء التهديدات الاسرائيلية واعتداءاتها المتكررة التي تهدد أمن منطقتهم وتعتدي على سيادة لبنان وتستهدف الآمنين. متقدمًا في هذا المجال من عائلات الشهداء بالتعزية الخالصة، ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل، ومتطلّعًا لأن تثمر الإتصالات المأمولة، تجنيب لبنان الحروب وتفادي نتائجها السلبية.

وعرض النائب جنبلاط مع وفود شعبية واجتماعية وتربوية وأهلية استقبلها قضايا ملحّة، في ضوء المرحلة الراهنة، ومن أبرزها: وفد من بلدة بتاتر ضم المجلسين البلدي والاختياري والمؤسسات والفاعليات والأهالي، أكد باسمه رئيس البلدية فادي غريزي بأنها زيارة "وفاء وتقدير، للدور الذي تلعبه المختارة على المستويات الوطنية والإنسانية والاجتماعية والصحية"، ووفد من عائلات بعقلين، لشكره وعرض مطالب متصلة بأبناء البلدة، ومن جمعية "بيت بعقلين" قدّم رئيسها أسامة القعسماني تقييما للدور الذي تقوم به، ووفد من "رابطة جمهور نادي الصفاء الرياضي" سلّم رئيسها شوقي بو سعيد للنائب جنبلاط درعا تقديرية لجنبلاط والروزنامة السنوية للرابطة.

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