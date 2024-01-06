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نمور الاحرار: مصلحة لبنان تقتضي بتحييده عن أزمات وصراعات لا دخل له فيها

6
JANUARY
2024
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إزاء الوضع الراهن الخطير يرى النمور
أن مصلحة لبنان تقتضي بتحييده عن أزمات وصراعات لا دخل له فيها_فنحن نعتبر أن للفلسطينيين حق مقدس وهو حق العودة الى بلدهم بعزة وكرامة
ولكن من غير المفهوم والغير مبرر محاولة إقحام لبنان واللبنانيين في حرب الأخرين
الم يكفي لبنان واللبنانيين حروب دمرت الحجر وهجرت البشر وقضت على الآلاف من خيرة شبابنا؟؟
الا يكفي لبنان ما يمر به من أزمات اقتصادية ومالية,وأزمات سياسية معقدة,وأزمة ثقة كبيرة بين اللبنانيين ناتجة عن دستور غير منصف
أنلبنان واللبنانيين في هذا الوقت اولى اولياتهم هو السعي وراء لقمة عيش كريمة ودواء مفقود واصلا لا يملكون ثمنه
_يكفي لبنان ما أصابه واصاب جميع اللبنانيين بسبب القضية الفلسطينية منذ عام عام ١٩٦٩ مرورا بعام ١٩٧٣ والحرب المشؤومة عام ١٩٧٥,حيث دفعنا أثمانها لا ننساها حتى يومنا هذا
إنه ليس من المقبول ابدا ان يطالبنا أحد بالقبول بتعريض لبنان لخطر حرب من الآخرين
ونسأل ونستغرب بقوة ان يعطي لبنان تأشيرات دخول لفلسطينيين وهو يعاني اصلا أزمة قوية من جراء اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين _ويقيمون على أرضه وبتحركون عسكريا في دولة يفترض أن تكون للقوى العسكرية والأمنية اللبنانية فقط حق العمل العسكري والامني
_المجد والخلود لشهداؤنا الابطال الذين استشهدوا ليبقى لبنان سيدا حرا مستقلا وبفضلهم بقي لبنان لجميع أبناءه
_حمى الله لبنان واللبنانيين
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